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В Совфеде предложили меры для защиты подростков от банковских мошенников

Совфед: в РФ могут установить ответственность за использование карт для 3-х лиц

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Совет Федерации рекомендовал Центральному банку России разработать меры ответственности для граждан, которые передают свои банковские карты или электронные счета третьим лицам в корыстных целях. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, подростки особенно уязвимы перед мошенниками, которые предлагают им небольшие вознаграждения за участие в нелегальных переводах денег. В связи с этим в Совете Федерации обсуждаются меры по обязательному информированию родителей о крупных переводах на счета несовершеннолетних.

«Они уже могут самостоятельно открывать карты и пользоваться другими банковскими продуктами, но при этом доверчивы и не имеют должной финансовой грамотности. «Завербовать» их мошенникам, как правило, не составляет труда», — сказал сенатор.

Он отметил, что за ложные обещания и небольшое вознаграждение несовершеннолетние становятся частью цепочки подставных лиц, которые с помощью переводов выводят украденные средства.

Журавлев также напомнил, что МВД ранее предложило ввести уголовную ответственность для тех, кто передает свои банковские данные для использования третьими лицами.

Ранее эксперт рассказал, зачем мошенники переводят деньги жертвам.

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