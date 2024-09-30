Трамп пообещал в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться снижения стоимости электроэнергии для в стране вдвое. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«Я даю вам обещание: в течение 12 месяцев я сокращу цены на энергоресурсы и электричество вдвое», — сказал он.

Республиканец также пообещал отменить запрет на экспорт природного газа.

В сообщении говорится, что средний счет за электричество для жителя США сейчас составляет $147. Дороже всего энергоресурсы обходятся жителям штата Гавайи — $218, меньше всего платят в штате Юта — 90$.

20 сентября стало известно, что действующий вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что ликвидирует каждого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщает The Hill. После этого заявления вице-президент добавила, что, наверное, ей «не стоило этого говорить», а ее сотрудники «разберутся с этим позже».

Ранее экс-госсекретарь США пообещал мир на Украине при победе Трампа.