Россиянам рассказали, что делать перед увольнением

Перед увольнением с текущей работы россиянам нужно создать финансовую подушку на три-шесть месяцев и изучить рынок труда. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Важно перед увольнением, особенно в никуда, оценить все возможные перспективы трудоустройства: оценить рынок труда, его потребности и тренды. Если у работника есть востребованная специальность или навыки, тогда увольнение и переход на более высокие доходы может быть более реалистичным. Перед принятием решения стоит оценить предложения на рынке труда и свои шансы на получение более высокой зарплаты», — отметил экономист.

По его словам, наличие накоплений поможет снизить риски при увольнении и постепенном переходе на новое место работы.

По данным опроса «Работа.ру», больше половины россиян (56%) отметили, что в 2024 году ждут повышения в зарплате, 27% респондентов ожидают роста и в зарплате, и в должности, а 5% участников исследования надеются только на повышение в должности.

Ранее сообщалось , что в России повысился спрос на специалистов атомной отрасли.