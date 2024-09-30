Россиянам рассказали, как выбрать выгодный кредит

В настоящее время россиянам выгоднее брать краткосрочные потребительские кредиты, потому что в 2025 году ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и значит, займы подешевеют. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Выбор потребительского кредита в современных условиях — это достаточно сложная история, потому что последнее увеличение ключевой ставки до 19% приведет, очевидно, к удорожанию кредитных ресурсов. Вне зависимости от того, надежный вы заемщик или не очень, кредиты для всех станут дороже», — отметил экономист.

Он уточнил, что выгоднее всего брать взаймы у банка через кредитную карту — на нее можно получать кешбэк, не нужно стоять в очереди в офисе финорганизации для получения кредита. Сироткин пояснил, что кредитка всегда в кошельке, и по мере необходимости ее можно использовать. А по классическому потребительскому кредиту (наличными) кешбэков никто не предоставляет.

Экономист добавил, что заемные средства можно получить через так называемые BNPL-проекты (Buy Now Pay Later). Проще говоря, карты рассрочки. Кредит не будет снижен в стоимости, а вот цена, по которой вы будете приобретать товары и услуги в кредит, может быть снижена за счет оплаты картой рассрочки или кредитной картой, уточнил эксперт.

Сироткин дал универсальную для всех времен рекомендацию: если хотите получать недорогой заем, нужно иметь положительную кредитную историю и иметь стабильный доход на последнем месте работы, начиная от полугода. Причем желательно быть трудоустроенным в тех сферах, которые никак не зависят от социальных катаклизмов, войн и так далее, уточнил эксперт. По его словам, в эту категорию обычно попадают учителя, врачи и, например, чиновники, которые стабильно получают заработную плату.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%.

Ранее эксперт назвал максимальные ставки по вкладам и кредитам в 2024 году.