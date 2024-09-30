Эксперт рассказал, в каком случае может быть выгодна субаренда

Россиянкам, которые оказывают бьюти-услуги, может быть выгодна субаренда – когда помещение под салон красоты арендуется не у собственника, а у арендатора. В этом случае можно также сдавать снимаемую недвижимость другим мастерам услуг. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что можно разделить снимаемое помещение на несколько более мелких зон и сдавать их другим мастерам уже самостоятельно. Умение нестандартно мыслить и договариваться очень важны для получения дохода при субаренде, уточнил Балынин.

«Субаренда позволяет максимизировать получаемый доход, но в то же время требует дополнительной коммуникации. Важны вложения в снимаемое помещение. До заключения договора субаренды нужно внимательно их изучить, оценить потенциальный спрос на помещение с учетом его реального состояния, локации. Полезно даже ответить себе на вопрос «стал бы я сам использовать данный объект в своей предпринимательской деятельности?» — посоветовал экономист.

В случае отрицательного ответа эксперт рекомендовал подумать, что может повысить привлекательность помещения – например, косметический ремонт. По мнению Балынина, деньги быстро окупятся.

Ключевым риском субаренды экономист назвал расторжение договора арендатором: это автоматически приводит и к расторжению договора субаренды.

По словам юристов, перед заключением договора субаренды нужно также получить согласие собственника. В стоимость договора субаренды собственник не вмешивается, и она даже может быть выше, чем аренды.

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