Специалисты из РФ будут разрабатывать в Мали ряд месторождений полезных ископаемых

Российские специалисты начнут работы по геологоразведке месторождений лития, нефти и газа на территории Мали. Об этом заявил министр экономики и финансов африканской страны Аль-Усени Сану, сообщает ТАСС.

«Мали провела переговоры с такими российскими компаниями, как, например, Росатом или «Техснабэкспорт», о разведке и разработке природных ресурсов», — сказал он.

Как уточнил министр, речь идет о проектах добычи лития, газа и нефти. Он отметил, что эта деятельность поможет финансировать развитие Мали.

«Мы даже составили график начала работы в этом направлении. Первая группа российских специалистов, как ожидается, прибудет в Мали в конце октября этого года», — заявил Сану.

По словам министра, сотрудничество с Российской Федерацией в добыче полезных ископаемых предоставит его стране возможность получить необходимые ресурсы для обеспечения финансирования других секторов экономики.

В августе глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд заявил, что страны Африки рассчитывают на технологическое партнерство с Россией.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.