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Американский бизнес готовится к возможной остановке портов

FТ: грядущая забастовка докеров грозит парализовать порты США

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Shutterstock/MDXB

Американские ретейлеры, автопроизводители и другие компании столкнулись с ростом транспортных тарифов в преддверии возможной забастовки, угрожающей закрыть около трех десятков портов на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times.

«Реальность такова, что инфраструктура портов США в целом не рассчитана на то, чтобы переместить объем 36 портов на западное побережье», — заявил Дуглас Кент из Ассоциации управления цепочками поставок.

Международная ассоциация портовых грузчиков, представляющая 25 000 докеров в портах от штата Мэн до Техаса, планирует начать забастовку во вторник, если операторы портов не согласятся существенно повысить заработную плату и ограничить автоматизацию.

По оценкам аналитиков JPMorgan, забастовка может обойтись экономике США в $5 млрд ежедневно. Крупные ретейлеры уже ускорили импорт праздничных товаров и зарезервировали места у западных океанских и железнодорожных перевозчиков, надеясь избежать сбоев. При этом транспортные расходы компаний выросли на 20% из-за необходимости в дополнительных складских помещениях.

Средняя стоимость доставки стандартного морского контейнера по краткосрочным контрактам из Северной Европы на восточное побережье США выросла на 29%, до $2376, с конца августа, согласно данным Xeneta.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил о перенаправлении 90% нефти, предназначенной для Европы.

Ранее перевозки нефти из России начали дорожать.

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