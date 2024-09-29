Россия сократила закупки зимней одежды у одной страны

Российский импорт зимней одежды из Китая резко сократился за минувший год. Поставки упали практически на 60% на фоне значительного роста отечественного производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.

За первые восемь месяцев текущего года наибольший объем импорта пришелся на изделия из натурального меха — $82,8 млн. Далее следуют пальто и куртки с показателем $22,9 млн, одежда из искусственного меха — $4,9 млн, а также лыжные костюмы на сумму $31,2 тыс.

Снижение объемов закупок китайской продукции может быть связано с увеличением производства теплой верхней одежды в России. По информации Росстата, за январь — июль 2023 года выпуск пальто и курток в стране вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,4 млн единиц. При этом производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха несколько снизилось — на 6,9%, составив 45,8 тыс. штук.

В целом, суммарный выпуск зимней верхней одежды в России за год увеличился на 24,4%, достигнув отметки в 5,5 млн изделий.

«Рост собственного производства теплой верхней одежды в России позволил существенно сократить зависимость от импорта. Это свидетельствует о позитивных тенденциях в отечественной легкой промышленности», — отметил представитель министерства промышленности и торговли РФ.

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