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В России могут подешеветь услуги по проверке газового оборудования

«РГ»: поправки Минстроя могут уменьшить стоимость проверки газовых плит

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минстрой России разработал поправки в методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание газового оборудования, которые могут привести к снижению стоимости этих услуг. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно проекту приказа, планируется уменьшить повышающие коэффициенты на затраты при проведении работ по техобслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования вне населенного пункта, где расположена специализированная организация. Например, за переезды газовщиков на расстояние от 6 до 20 км наценка на работы снизится с 20% до 10%. При переездах свыше 81 км плата будет увеличиваться лишь в 1,5 раза вместо нынешнего двойного тарифа.

Кроме того, предполагается сократить перечень затрат, учитываемых при расчете стоимости договора. В частности, будут учитываться только экономически обоснованные расходы на горюче-смазочные материалы автотранспорта вместо «расходов на служебные командировки и разъезды». Из расходов исключат оплату канцелярии, подписных изданий, представительские расходы и оплату коммунальных услуг.

«Изменение методики не позволит недобросовестным поставщикам услуг доходить до уровней, которые вызывают негативную реакцию населения», — заявили в Минстрое.

Однако зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отмечает, что любая корректировка методики может не привести к желаемым результатам из-за монопольного положения газораспределительных организаций на рынке техобслуживания.

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