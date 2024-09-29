В Турции будут бороться с пищевым расточительством в отелях «все включено»

Власти Турции намерены разработать «дорожную карту» для предотвращения расточительства на «шведских столах» в отелях с системой «все включено». Об этом пишет газета Milliyet.

Согласно материалу издания, министерство сельского и лесного хозяйства Турции начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. В ходе него будут детально изучены растраты на открытых шведских столах, и, согласно подготовленному отчету, определиться дорожная карта по борьбе с излишним расходом еды.