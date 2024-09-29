Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Америка опасается конкуренции с Россией в производстве гелия

В США планируют ввести санкции против российского гелия

close
Hannibal Hanschke/Reuters

Группа американских сенаторов и конгрессменов обратилась к руководителям ключевых ведомств США с призывом ввести санкции против российского гелия. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторы ограничений опасаются, что доля России в мировом производстве гелия может вырасти с 2% до 30% за несколько лет. По их мнению, Москва с высокой вероятностью закрепится на глобальном рынке этого стратегического ресурса, если Вашингтон и его союзники не примут меры.

По данным Геологической службы США, в 2023 году мировая добыча гелия достигла 170 млн кубометров, что на 8% больше показателя 2022 года. Крупнейшим производителем остаются США с долей 46% (79 млн кубов). На втором и третьем местах — Катар и Алжир с 66 и 10 млн кубометров соответственно.

Россия занимает четвертое место с объемом 8 млн кубометров, но демонстрирует рекордные темпы роста. В 2023 году Россия и Катар обеспечили более 80% прироста на мировом рынке, увеличив производство в сумме на 10 млн кубов.

«За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся», — говорится в письме американских законодателей.

По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН, к 2030 году добыча гелия в России может достичь 75 млн кубометров. Этому способствует запуск новых мощностей, в частности, на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома» и гелиевом заводе Иркутской нефтяной компании.

До этого стало известно, сколько добываемой в мире нефти находится под санкциями.

Ранее эксперт назвал последствия внедрения новой платформы для расчетов внутри БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами