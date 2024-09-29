Америка опасается конкуренции с Россией в производстве гелия

Группа американских сенаторов и конгрессменов обратилась к руководителям ключевых ведомств США с призывом ввести санкции против российского гелия. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторы ограничений опасаются, что доля России в мировом производстве гелия может вырасти с 2% до 30% за несколько лет. По их мнению, Москва с высокой вероятностью закрепится на глобальном рынке этого стратегического ресурса, если Вашингтон и его союзники не примут меры.

По данным Геологической службы США, в 2023 году мировая добыча гелия достигла 170 млн кубометров, что на 8% больше показателя 2022 года. Крупнейшим производителем остаются США с долей 46% (79 млн кубов). На втором и третьем местах — Катар и Алжир с 66 и 10 млн кубометров соответственно.

Россия занимает четвертое место с объемом 8 млн кубометров, но демонстрирует рекордные темпы роста. В 2023 году Россия и Катар обеспечили более 80% прироста на мировом рынке, увеличив производство в сумме на 10 млн кубов.

«За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся», — говорится в письме американских законодателей.

По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН, к 2030 году добыча гелия в России может достичь 75 млн кубометров. Этому способствует запуск новых мощностей, в частности, на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома» и гелиевом заводе Иркутской нефтяной компании.

До этого стало известно, сколько добываемой в мире нефти находится под санкциями.

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