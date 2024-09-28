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В России предрекли рост числа вакансий с требованием владения ИИ

«МТС Линк»: число вакансий с требованием владения ИИ в 2025 году вырастет на 25%

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Pexels

В 2025 году количество вакансий с требованием владения навыками работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) подскочит на 25%, прогнозирует HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко. Его слова приводит ТАСС.

Кандидат, обладающий соответствующими навыками, будет иметь конкурентное преимущество при найме на работу, уверен Потапенко.

«ИИ в отраслях, требующих работы с людьми, будет внедряться медленнее — таких вакансий в 2025 будет около 1% от всех предложений с упоминанием ИИ», — добавил эксперт.

За последний год российские работодатели стали чаще предлагать зарплаты от 100 тыс. рублей «синим воротничкам». Сильнее всего увеличилось количество предложений с окладом от 100 тыс. рублей для сварщиков (+53%). Также за период заметно выросло число открытых вакансий с соответствующим уровнем зарплаты для кладовщиков (+44%) и контролеров ОТК (+35%).

Ранее россиянам рассказали, сможет ли ИИ заменить журналистов.

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