В одном из регионов России резко подскочило число самозанятых

Количество самозанятых в Северной Осетии за последний год взлетело на 35%, превысив 50 тыс. человек. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Одной из ключевых причин такой динамики стали меры стимулирования со стороны правительства, отметил Меняйло.

«Только в этом году самозанятым республики предоставили субсидии на сумму более 8 миллионов рублей — это в три раза больше плановых показателей», — подчеркнул он.

В августе в Минэкономики РФ предложили расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые. Цель — не допустить применение «серых» схем выплаты заработной платы.

До этого россияне назвали главные преимущества самозанятости. Почти каждый второй опрошенный отметил низкое налогообложение.

Ранее сенатор раскритиковала идею повышения налогов для самозанятых.