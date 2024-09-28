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В одном из регионов России резко подскочило число самозанятых

Число самозанятых в Северной Осетии за год выросло на 35%

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Количество самозанятых в Северной Осетии за последний год взлетело на 35%, превысив 50 тыс. человек. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Одной из ключевых причин такой динамики стали меры стимулирования со стороны правительства, отметил Меняйло.

«Только в этом году самозанятым республики предоставили субсидии на сумму более 8 миллионов рублей — это в три раза больше плановых показателей», — подчеркнул он.

В августе в Минэкономики РФ предложили расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые. Цель — не допустить применение «серых» схем выплаты заработной платы.

До этого россияне назвали главные преимущества самозанятости. Почти каждый второй опрошенный отметил низкое налогообложение.

Ранее сенатор раскритиковала идею повышения налогов для самозанятых.

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