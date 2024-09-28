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Приток средств в криптоприложения резко вырос

Объем средств в криптоприложениях достиг $90 млрд

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Depositphotos

Объем денежных средств в криптоприложениях по итогам сентября достиг $90 млрд. Об этом пишет РБК.

В уходящем месяце сразу несколько блокчейн-сетей демонстрировали прирост пользовательской активности и общей заблокированной стоимости (Total value locked, TVL) в приложениях экосистемы. Лидером стало решение Base, показавшее рост на 40%, до $2,1 млрд.

Второе место занял TON. Его рост по TVL составил 38% за месяц, до $435 млн. Топ-3 замыкает Aptos с приростом на 34%, до $560 млн.

Между тем американские биржевые фонды, инвестирующие в активы, связанные с Bitcoin (ETF), в начале сентября фиксировали серьезный отток капитала. Всего за неделю он составил более $709 млн. Стоит ли сегодня вкладываться в первую криптовалюту — в материале «Газеты.Ru».

До этого США приняли меры против глобальной сети криптовалют, борясь с обходом санкций против РФ.

Ранее эксперт спрогнозировал курс биткоина на октябрь.

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