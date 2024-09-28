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Стало известно, сколько льготных ипотек было выдано в России с 2018 года

Минфин: с 2018 года было выдано более трех миллионов льготных ипотек на ₽13 трлн

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Нина Зотина/РИА «Новости»

С момента запуска первой льготной ипотечной программы в России в 2018 году банками было выдано около 3 млн кредитов на покупку жилья с господдержкой на общую сумму порядка 13 трлн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева.

«С точки зрения бюджета, это свыше 1 трлн выплаченных субсидий на компенсацию процентной ставки», — подчеркнул он.

Часть из этих 3 млн квартир были куплены в инвестиционных целях, признал Яковлев. Правительство предпринимает усилия, чтобы снизить долю инвестиционного жилья, приобретаемого по льготным условиям, подчеркнул он. В декабре 2023-го был введен принцип однократности, напомнил глава департамента.

В России выявили уже более 100 тыс. граждан, оформивших несколько льготных ипотек. Их совокупная задолженность превышает 1 трлн рублей. При этом Счетная палата в ходе проверок обнаружила одного заемщика, который смог взять 26 льготных ипотек.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках превысила 21% годовых.

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