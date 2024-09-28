Стало известно решение суда по первому коллективному иску россиян к Euroclear

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Euroclear. С международного депозитария взыскали $1,4 млн (порядка 131,9 млн рублей), сообщает «РБК Инвестиции».

Заявление было подано в июле 2023 года. Это был первый коллективный иск физлиц из РФ против Euroclear. Общая сумма требований на тот момент составила порядка 1,2 млрд рублей.

Группа состояла из 21 соистца. Cуд удовлетворил требования 13 из них, при этом только в части купонных доходов.

Иностранцы продолжают выкупать в РФ замороженные на Западе активы. По состоянию на 12 августа зарубежные инвесторы выкупили около четверти предъявленных к обмену активов на порядка 8 млрд рублей. Теперь ожидается выкуп ценных бумаг на 5 млрд рублей. После сделки владельцы активов получат компенсацию их стоимости в рублях.

Ранее Байден назвал условия для разморозки российских активов.