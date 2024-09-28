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США предрекли рост безработицы в 2025 году

Bloomberg: в 2025 году уровень безработицы в США вырастет до 4,4%

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Global Look Press

Безработица в США в 2025 году вырастет до 4,4%, после чего постепенно начнет снижаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки экономистов и Федрезерва.

«Наши прогнозы в целом соответствуют тому, что указывает ФРС. Тем не менее, мы, безусловно, признаем, что перспективы рынка труда вызывают беспокойство», — отметил главный международный экономист ING Financial Markets Джеймс Найтли.

По итогам августа 4,2% американцев не имели трудоустройства. Ожидается, что показатель останется стабильным в сентябре.

Безработица в Германии держится на рекордном с 2021 года уровне уже четвертый месяц подряд. Показатель закрепился на отметке 6%. За сентябрь число нетрудоустроенных немцев увеличилось на 17 тыс. человек, в то время как аналитики предполагали рост на 12-13,5 тыс. человек.

Ранее во Франции заговорили о самом тяжелом дефиците бюджета за всю историю страны.

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