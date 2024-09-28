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Эксперт оценил риск девальвации рубля в октябре

Аналитик Кулагин: в октябре рубль ждет ослабление

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

В первой половине октября рубль ждет небольшое ослабление, прогнозирует Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Его слова приводит РБК.

«Динамика курса рубля в течение октября может повторить тенденцию последних месяцев. А именно, небольшое ослабление в первые две-три недели и умеренное укрепление на последней неделе», — отметил аналитик.

Поддержку российской валюте в конце месяца окажут налоговый период и активные продажи валюты экспортерами, пояснил Кулагин.

По оценкам Совкомбанка, доллар в октябре будет стоить в коридоре 89–95 рублей, евро — в диапазоне 101–107 рублей, юань — 12,6–13,6 рубля.

Между тем россияне столкнулись с проблемой при обмене долларов в банках. Финорганизации начали массово отказываются принимать наличные купюры в неидеальном состоянии.

Ранее ЦБ опроверг информацию об увеличении количества денег в экономике из-за цифрового рубля.

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