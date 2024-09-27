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Россияне бросились скупать китайские пикапы

Китайский JAC в августе удержал лидерство на рынке пикапов в России

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JAC

Китайский JAC по итогам августа снова занял первое место по объему продаж новых пикапов в России. Бренд удерживает лидерство уже второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В августе россияне приобрели 633 пикапа марки JAC. Второе место осталось за брендом Great Wall, пикапы которого разошлись тиражом в 592 штуки. Топ-3 популярных брендов замыкает Changan с объемом реализации 351 авто.

Кроме того, в пятерку лидеров по продажам новых пикапов в РФ также вошли УАЗ (335 авто) и Sollers (293 авто).

Всего по результатам августа в России было продано 2751 новый пикап. Показатель на 34% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

До этого в России зафиксировали резкий рост производства легковых автомобилей. Объем выпуска с начала года взлетел в 1,5 раза и достиг 442 тыс. машин. Производство грузовиков за январь — август увеличилось на 13%, до 122 тыс. авто.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности автокредитов.

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