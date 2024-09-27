Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рынок ждет реакцию ЕЦБ на замедление инфляции в Испании и Франции

Аналитики ждут снижение ставки ЕЦБ после падения инфляции в Испании и Франции

close
Global Look Press

Вероятность смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в октябре значительно выросла на фоне резкого замедления инфляции в Испании и Франции, пишет Bloomberg.

По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80%. Заседание регулятора состоится 17 октября.

На данный момент ставка ЕЦБ по депозитам составляет 3,5% годовых, ставка операций рефинансирования — 3,65%, по маржинальным кредитам — 3,9%.

По итогам сентября рост потребительских цен в Испании составил 1,7%, что является минимальным темпом с июня 2023-го. Инфляция во Франции в сентябре увеличилась на 1,5% после 2,2% месяцем ранее. Италия и Германия обнародуют данные по инфляции в понедельник, 30 сентября.

Между тем в России сигналов к смягчению ДКП пока нет. На последних двух заседаниях центробанк поднимал ставку, в результате она достигла 19% годовых. Не исключено, что в октябре регулятор продолжит цикл ужесточения.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в РФ до 23%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами