Рынок ждет реакцию ЕЦБ на замедление инфляции в Испании и Франции

Вероятность смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в октябре значительно выросла на фоне резкого замедления инфляции в Испании и Франции, пишет Bloomberg.

По оценкам трейдеров, шанс на снижение основных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов вырос до 80%. Заседание регулятора состоится 17 октября.

На данный момент ставка ЕЦБ по депозитам составляет 3,5% годовых, ставка операций рефинансирования — 3,65%, по маржинальным кредитам — 3,9%.

По итогам сентября рост потребительских цен в Испании составил 1,7%, что является минимальным темпом с июня 2023-го. Инфляция во Франции в сентябре увеличилась на 1,5% после 2,2% месяцем ранее. Италия и Германия обнародуют данные по инфляции в понедельник, 30 сентября.

Между тем в России сигналов к смягчению ДКП пока нет. На последних двух заседаниях центробанк поднимал ставку, в результате она достигла 19% годовых. Не исключено, что в октябре регулятор продолжит цикл ужесточения.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в РФ до 23%.