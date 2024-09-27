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Риелтор рассказал, что будет с ценами на квартиры в Москве до конца года

Риелтор Пысин: новостройки в Москве могут подешеветь на 5-10% до конца года

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Depositphotos

Цены на новостройки в Москве в среднем могут снизиться на 5-10% до конца 2024 года. Об этом kp.ru рассказал действующий член «Гильдии риэлторов Москвы», гендиректор агентства «Центральный Департамент Недвижимости» Анатолий Пысин.

«Застройщики не снижают цены, а предоставляют скидки, акции, специальные условия. Отдельные объекты могут подешеветь на 20-30%, но это коснется тех вариантов, цены на которые были искусственно завышены в период ажиотажного спроса перед закрытием программы льготной ипотеки», — добавил эксперт.

По его словам, стоимость жилья на вторичном рынке будет меняться по-разному. В частности, самое ликвидное жилье старого фонда, к которым относятся панельки, хрущевки, брежневки, может подешеветь на 10-15%. При этом современные квартиры и помещения в сталинках могут продавать «с дисконтом до 5%», заключил Пысин.

25 сентября глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова говорила, что цены на недвижимость в стране в дальнейшем стабилизируются, а вероятность их снижения невысока. По ее словам, даже в условиях прогнозируемого падения спроса из-за высоких ставок по рыночной ипотеке резкого обвала цен на первичное жилье не произойдет.

Ранее россиянам рассказали, кто не может стать собственником купленного на маткапитал жилья.

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