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«Норникель» заключил первую сделку по покупке углеродных единиц

«Норникель» купит у РусГидро 10000 углеродных единиц

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ПАО «РусГидро»

«Норникель» и РусГидро в рамках «Российской энергетической недели» заключили крупнейшую на национальном углеродном рынке сделку купли-продажи углеродных единиц, сообщает пресс-служба компании.

В рамках договора «Норникель» купит у РусГидро 10 тыс. углеродных единиц.

Углеродные единицы были получены в ходе реализации климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.

При необходимости «Норникель» сможет списать углеродные единицы со своего баланса, чтобы уменьшить валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога.

Как отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев, сделка подтверждает активное участие компании в климатической повестке.

«Это очередной шаг к декарбонизации производственного цикла и выпуску продукции, соответствующей современным экологическим трендам», — сказал он.

Напомним, форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

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