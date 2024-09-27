ЦБ опроверг информацию об увеличении количества денег в экономике из-за цифрового рубля

Выпуск цифрового рубля не приведет к увеличению количества денег в экономике, изменится только структура денежной массы, но не ее объем. Об этом сообщили ТАСС в Центральном Банке России.

12 сентября Центробанк сообщил, что полноценное использование цифрового рубля должно начаться в России с 1 июля 2025 года. По данным регулятора, к указанной дате крупнейшие российские банки позволят гражданам открывать и пополнять счета, а также проводить и принимать переводы в инфраструктуре этой формы валюты.

Центробанк добавил, что остальным банкам с универсальной лицензией предлагается дать время на доработку систем. Они должны быть готовы до 1 июля 2026 года. Что касается других кредитных организаций — им предоставлен срок до 1 июля 2027 года.

3 сентября глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может стать «по-настоящему массовым» в 2025 году, когда в процесс по его использованию вовлекут еще больше людей, предприятий и банков.

Ранее эксперты предупредили о рисках полного отказа от наличных в России.