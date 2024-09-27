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«Газпром нефть» планирует нарастить поставки нефти по Севморпути

Дюков: «Газпром нефть» планирует нарастить поставки нефти по Севморпути

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Глава «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что компания намерена в этом году нарастить поставки нефти по Северному морскому пути. Его слова приводит ТАСС.

«Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП (Северному морскому пути, — «Газета.Ru») даже больше, чем в прошлом году», — заявил он.

По его словам, в следующем году, безусловно, эту работу планируется продолжить.

При этом, он отметил, что экономика поставок будет влиять на перевозки. По его словам, в 2023 и 2024 годах в летнюю навигацию есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал.

Дюков ранее заявлял, что мировые цены на нефть снижаются на ряде факторов, но в скором времени они стабилизируются.

До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что Россия успешно завершила процесс перенаправления своих энергетических ресурсов на Восток, и теперь перед ней стоит задача стабилизации показателей и гибкого управления экспортом.

Ранее эксперт предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть.

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