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USM намерена оспорить в суде решение о конфискации активов на Украине

Холдинг USM Усманова оспорит в суде решение о конфискации активов на Украине

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USM

Решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о конфискации продукции и отчуждения имущества «Металлоинвеста» и IT-компании «Петер-Сервис Украина» не останется без реакции в рамках существующих международных механизмов правовой защиты. Об этом Газете.Ru сообщили в пресс-службе компании USM Алишера Усманова и партнеров, которой принадлежат эти активы.

В компании считают решение незаконной и необоснованной легализацией присвоения имущества.

До этого ВАКС сообщил о решении об обращении в доход Украины железорудной продукции, принадлежащей швейцарской компании Metalloinvest Trading AG (входит в группу «Металлоинвест»), на сумму более $40 млн, а также 100% доли IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».

В феврале 2022 года власти Украины заблокировали экспортную отправку железорудного сырья «Металлоинвеста» для покупателей за рубежом. Как сообщали в компании, грузы следовали транзитом в порт через территорию Украины по действующим контрактам европейским и азиатским потребителям, но были арестованы без законных оснований.

17 сентября немецкая газета Münchner Merkur по требованию адвокатов Усманова отказалась от своих заявлений со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) о том, что задержанная в 2022 году партия железной руды «Металлоинвеста» якобы должна была доставляться в Россию контрабандой.

Ранее Российский сенатор заявил, что не связан с продаваемым на Украине заводом.

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