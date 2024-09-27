В Сбере рассказали о помощи финсектора энергетикам

Тема энергоперехода важна для Сбера, потому что весь банковский бизнес висит на крючке под названием «Сколько стоит риск?», рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская (Завьялова) на деловой сессии «Применение цифровых технологий в рамках энергоперехода: виртуальные электростанции и другие решения» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

По ее словам, у бизнеса есть несколько цифровых решений, с помощью которых можно адаптироваться к изменениям климата.

Липская отметила, что благодаря цифровым технологиям можно сократить глобальные выбросы в энергетике, производстве материалов и транспорте.

По ее словам, эти 3 отрасли могут к 2030 году сократить выбросы на 4-10%.

«Сейчас энергопереход — это невероятный катализатор новых рынков, новых технологических решений. Ведь цифровые технологии могут сыграть ключевую роль в достижении 70% целей устойчивого развития ООН (ЦУР), а 80% технологий, необходимых для их достижения, уже доступны», — сказала она.

Липская добавила, что для достижения устойчивого развития Сбер создает библиотеку решений на основе ИИ. Также Сбер запустил картирование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям.

По ее словам, Сбер в пилотном режиме запустит до конца 2024 года AI-сервис по оптимизации логистики светлых нефтепродуктов, благодаря которому удастся сократить углеродный след за счет снижения потребляемого топлива при транспортировке.

Также библиотека Сбера Eco2AI определяет доступные вычислительные ресурсы, рассчитывает энергопотребление, затраченное на обучение модели, и оценивает косвенную эмиссию углекислого газа с учетом региональных норм углеродной стоимости генерации электроэнергии. Вторая библиотека Eco4cast предназначена для снижения выбросов парниковых газов при обучении нейросетей.