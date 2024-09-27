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В России вырос «индекс кофе с бутербродом»

РИА: в сентябре в России выросли цены на сливочное масло, хлеб и огурцы

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Depositphotos

Индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта, до 136,9 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильнее всего за период с 1 по 15 сентября подорожало сливочное масло. Средний чек на продукт увеличился на 5,3% и составил 200 рублей. Также за две недели заметно подорожали огурцы (+4,5%, до 115 рублей) и хлеб (+2,4%, до 43 рублей).

Стоимость других продуктов, входящих в индекс, выросла менее 2%. Так, ветчина за период подорожала на 1,9%, до 214 рублей, кофе — на 1,5%, до 199 рублей, сыр — на 1%, до 212 рублей. Цены на сахар остались неизменными (71 рубль за упаковку).

Между тем аналитики предупреждают о скором подорожании кофе. До конца года его стоимость может вырасти на 20-30%. Дело в том, что на данный момент в стоимость продукта на полках российских магазинов и готового напитка в кофейнях не заложено удорожание кофе на бирже.

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