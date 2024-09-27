ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольная служба проверит цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из набора для борща.

Будут проверены магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Метро», «О«Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса». Сети должны предоставить информацию о динамике цен, объемах закупки и реализации за период с 1 января текущего года по 31 августа. Кроме того, ФАС запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между закупочной и отпускной ценой.

По итогам проверки служба выяснит обоснованность цен на социально значимые товары.

25 сентября Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен. Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Все организации должны предоставить в службу информацию о ценовой политике, а также полной себестоимости и рентабельности питьевого молока. До этого сообщалось, что ведомство приступит к анализу обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло.

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