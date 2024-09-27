Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит цены на продукты в 14 крупнейших торговых сетях РФ

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольная служба проверит цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из набора для борща.

Будут проверены магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Метро», «О«Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса». Сети должны предоставить информацию о динамике цен, объемах закупки и реализации за период с 1 января текущего года по 31 августа. Кроме того, ФАС запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между закупочной и отпускной ценой.
По итогам проверки служба выяснит обоснованность цен на социально значимые товары.

25 сентября Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен. Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Все организации должны предоставить в службу информацию о ценовой политике, а также полной себестоимости и рентабельности питьевого молока. До этого сообщалось, что ведомство приступит к анализу обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты осенью вырастут в цене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами