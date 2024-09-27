Юрист объяснила, как заплатить налог с банковского вклада

Россияне смогут заплатить налог с банковского вклада в приложении или на сайте ФНС, а также в банке. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, он затронет тех граждан, которые получили доход от процентов за 2023 год, превышающий необлагаемую сумму. Последняя зависит от максимального размера ключевой ставки Центробанка. Рассчитать ее можно по формуле: 1 миллион рублей × на максимальное значение ключевой ставки ЦБ (в 2023 году она составила 15%). В этом году ее размер составил 150 тыс. рублей.

Юрист добавила, что при совокупном годовом доходе до 5 млн рублей ставка налога составит 13%, свыше этой суммы — 15%.

«Не облагается налогом прибыль по вкладам со ставкой до 1% годовых, а также доход по счетам эскроу (для покупателей строящейся недвижимости)», — указала Билялова.

В сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали последствия неуплаты нового налога на вклады.