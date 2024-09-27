В Мариуполе открылся флагманский офис ПСБ

ПСБ реконструировал одно из центральных отделений в Мариуполе (ДНР), сообщает пресс-служба банка.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, развитие финансовой системы является основой благополучия граждан.

«Надо интенсивно поддерживать это направление. Мы видим точки роста в новых регионах», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что работы по восстановлению инфраструктуры продолжатся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Нацпроект включает новое жилье, дороги, ЖКХ, соцобъекты и многое другое. Уже сейчас мы видим большие успехи в этом направлении», — отметил он.

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банку удалось за 2 года создать новую финансовую инфраструктуру в республике.

«Сегодня банк обслуживает жителей 40 городов и населенных пунктов региона. Мы открыли более 250 отделений и продолжаем поступательное расширение офисной сети в республике», — сказал он.

Также Фрадков назвал реконструкцию офиса в Мариуполе знаковым проектом.

«Обновленный офис в Мариуполе – передовое отделение, где каждый метр организован с заботой о людях и ориентиром на лучшие практики в банковской сфере», — сказал он.

После реконструкции площадь офиса значительно увеличилась. Также в отделении появился большой кассовый узел, новая зона обслуживания клиентов, несколько банкоматных зон, терминал электронной очереди и островок самообслуживания.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и глава ДНР Денис Пушилин.