Новак оценил темпы роста экспорта российского СПГ в 2024 году

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России за рубеж по итогам 2024 года прогнозируются на уровне 35 млн тонн. В годовом выражении прирост составит 6%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

В прошлом году объем экспорта российского СПГ составил 33 млн тонн.

Новак также указал на то, что РФ перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, преимущественно в Китай. Ожидается, что в 2025 году объемы прокачки по трубопроводу «Сила Сибири» выйдут на максимумы.

При этом вице-премьер уверен, что в ближайшие 25 лет мировой спрос на газ будет продолжать расти. По его словам, к 2050-му он может взлететь на 35% от текущих показателей. До середины века пика спроса не будет ни по нефти, ни по газу, считает Новак.

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