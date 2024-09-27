Стали известны города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

Пермь, Воронеж, Уфа и Самара по итогам августа стали городами-миллионниками с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Так, купить студию в Самаре можно в среднем за 3,5 млн рублей, в Перми – за 3,6 млн рублей, а в Уфе – за 3,7 млн рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

«Однушки» в Перми продаются в среднем за 4,6 млн рублей, в Самаре и Воронеже – за 4,9 млн рублей. Медианная полная цена «двушки» в Перми составляет 6 млн рублей, в Самаре – 7,1 млн рублей, в Уфе – 7,2 млн рублей. «Трешки» в Перми можно приобрести за 8,2 млн рублей, в Воронеже и Самаре – за 8,6 млн рублей.

Лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках выступают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Купить студию в Москве можно в среднем за 9,2 млн рублей, в Казани – за 8,6 млн рублей, а в Санкт-Петербурге – за 6 млн рублей. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве – 15 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 9,8 млн, в Казани – 9,3 млн рублей.

«Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 20 млн, 18,1 млн и 12,1 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры – в 28,1 млн, 23,9 млн и 16 млн рублей.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.