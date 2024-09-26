Клиенты Сбера смогут оплачивать покупки по биометрии с карты любого банка

Сбер предоставил своим клиентам возможность оплачивать покупки по биометрии с карты любого банка. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Ранее сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно привязать нужную карту в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой».

В компании отметили, что носить с собой карты другого банка нет необходимости. Транзакцию со сторонней карты можно будет провести, посмотрев в камеру терминала Сбербанка.

Оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и привилегии своего банка.

В Сбере уточнили, что сервис «Оплата улыбкой» безошибочно идентифицирует личность клиента.

В качестве дополнительного фактора защиты, в банке рекомендовали пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

По словам старшего вице-президента Сбера, руководителя блока «Транзакционный банкинг» Дмитрия Малых, сервис набирает популярность.

«Сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» вне зависимости от того в каком банке обслуживается человек», — заявил Дмитрий Малых.

Напомним, Сбер запустил сервис оплаты по биометрии летом 2023 года. На сегодняшний день банк установил более 750 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. К концу года их число вырастет до 1 млн.

В декабре Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.