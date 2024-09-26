Стоимость серебра обновила 10-летний максимум

Серебро взлетело до максимального уровня с 2012 года, а золото установило новый рекорд на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, что подстегнуло ралли драгоценных металлов. Об этом пишет Bloomberg .

Цена на серебро выросла на 2,8% до $32,71 за унцию в четверг, увеличив прирост с начала года до 37%. Подъему также способствуют ожидания увеличения промышленного спроса со стороны Китая в рамках стимулирования экономики, а также признаки роста притока средств в биржевые фонды, обеспеченные серебром, пишет издание.

Трейдеры драгметаллов проанализируют предварительно записанное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое должно быть показано позднее в четверг на 10-й ежегодной конференции Казначейства США по рынку ценных бумаг. Несколько членов ФРС уже выразили открытость к дальнейшему — потенциально существенному — снижению процентных ставок, отметило агентство.

До этого стало известно, что стоимость золота на Чикагской товарной бирже впервые превысила $2700 за унцию. С начала года цена драгметалла выросла на 28,8%. Аналитики Citigroup прогнозируют, что в 2024 году средняя цена золота составит $2350, а в 2025 — $2875 за унцию.

Ранее были названы шесть способов заработать на золоте.