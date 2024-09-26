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Новак рассказал о импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли

Новак: России осталось импортозаместить 10% нефтяного оборудования

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Мурад Оруджев/РИА Новости

России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% нефтяного оборудования. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ удалось импортозаместить 90% видов оборудования в нефтяной отрасли, из 2 тыс. единиц, по словам Новака, осталось заменить около 200. Вице-премьер подчеркнул, что в России уже десять лет работают «по импортозамещению в нефтяной отрасли, хотя это касается каждой отрасли: нефтяной, газовой, электроэнергетики и угольной отрасли».

«В нефтяной отрасли было проинвентаризировано, что 2 тыс. видов оборудования мы не производили, используем в производстве и добыче нефти», — сказал он.

До этого Новак заявил о необходимости объективного расследования по взрывам на «Северных потоках» с участием Российской Федерации. Он отметил, что российская сторона готова продолжать поставки при интересе покупателей.

Ранее в правительстве назвали наиболее нуждающиеся в энергии регионы.

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