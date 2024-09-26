В РФ резко вырос размер первоначально взноса по ипотеке

В России зафиксировали значительное увеличение первоначального взноса по ипотеке на вторичном рынке жилья до 53% от стоимости приобретаемой недвижимости. Об этом свидетельствует исследование компании «Жилфонд». Копия есть у «Газеты.Ru».

С начала 2024 года средняя доля ипотечного кредита при покупке жилья на вторичном рынке в регионах страны составляла 60% от суммы сделки. В июле и августе этот показатель снизился до 54%, а в сентябре упал до 47%.

«Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2—4,3 млн рублей. При этом постоянно снижается доля стоимости квартиры, которую покупатели готовы закрывать за счет кредитования. Если в прошлом году это было порядка 70% для готового жилья, с начала 2024 года до июльского повышения ключевой ставки — в среднем 60%, в июле и августе 53—54%, а в сентябре уже 47%», — отмечает директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Аналитики подчеркивают, что такая динамика иллюстрирует тенденцию, о которой ранее предупреждали эксперты: люди стремятся уменьшить сумму ипотечного кредита, чтобы снизить ежемесячные платежи. При этом они не отказываются от покупки жилья полностью, что свидетельствует о сохранении на рынке покупателей, действительно нуждающихся в решении жилищного вопроса.

На первичном рынке ситуация отличается. Первоначальный взнос по ипотеке на новостройки в течение 2024 года остается на уровне 25-30%. Это означает, что около 70-75% стоимости объекта в среднем покупатели берут в ипотеку.

По словам Чернокульского, такую динамику на первичном рынке определяют льготные программы. До 50% всех ипотечных сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других специальных программ, таких как ИТ-ипотека, сельская, Дальневосточная и Арктическая.

Эксперт прогнозирует изменение ситуации к концу года, поскольку в сентябре многие банки повысили требования к первоначальному взносу по семейной ипотеке до 50%. Это может привести к увеличению среднего показателя первоначального взноса и на первичном рынке.

Накануне эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова сообщила , что на фоне роста ставок по ипотеке спрос на жилье может сократиться, но резкого обвала цен на первичном рынке не произойдет. Она отметила, что застройщики сокращают объемы новых проектов, что поможет избежать значительного снижения стоимости жилья.

Ранее в России нашли заемщика с максимальным числом льготных ипотек.