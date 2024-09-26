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В Индии прошла сессия Сбера «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта»

На сессии Сбера в Индии рассказали о развитии генеративного ИИ

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Depositphotos

Эксперты Сбера, Института AIRI и Сколтеха в ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на международной конференции Cypher 2024 в Индии рассказали о развитии генеративного искусственного интеллекта (Gen AI), и о том, как инженерный AI приближает нас к сильному AI (AGI), сообщает пресс-служба Сбера.

На сессии выступили различные эксперты в сфере ИИ, среди которых директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка Сергей Паламарчук, исполнительный директор управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Яна Чаруйская и другие.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») — международная конференция в сфере искусственного интеллекта, которая собирает на одной площадке ведущих экспертов, ученых и представителей бизнеса со всего мира для обсуждения самых трендовых тем.

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