В Индии прошла сессия Сбера «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта»

Эксперты Сбера, Института AIRI и Сколтеха в ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на международной конференции Cypher 2024 в Индии рассказали о развитии генеративного искусственного интеллекта (Gen AI), и о том, как инженерный AI приближает нас к сильному AI (AGI), сообщает пресс-служба Сбера.

На сессии выступили различные эксперты в сфере ИИ, среди которых директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка Сергей Паламарчук, исполнительный директор управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Яна Чаруйская и другие.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») — международная конференция в сфере искусственного интеллекта, которая собирает на одной площадке ведущих экспертов, ученых и представителей бизнеса со всего мира для обсуждения самых трендовых тем.