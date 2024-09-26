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ЦБ России в октябре может повысить ключевую ставку

Набиуллина: ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

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Depositphotos

Банк России не исключает повышения ключевой ставки в октябре. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на Международном банковском форуме, передает ТАСС.

«Мы повысили ставку в сентябре до 19%, не исключаем ее повышения в октябре», — сказала она.

Она добавила, что регулятор нацелен достичь целевого уровня по инфляции в 4% в конце 2025 года.

До этого начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин заявил «Газете.Ru», что ЦБ России придется дополнительно поднять ключевую ставку до 20% и удерживать ее длительный период времени. При таком сценарии, по его словам, достижение инфляции в 4% по итогам 2025 года вполне реально.

ЦБ выпустил комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», по которому цель по инфляции в 4% будет достигнута в 2025 году. Аналитики ожидают этого в 2026 году.

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