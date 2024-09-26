Аналитики оценили потери Украины от остановки транзита российского газа

Финансовые потери Украины от прекращения транзита российского газа составят порядка $1,3 млрд в год, подчитали в Институте энергетики и финансов (ИЭФ).

Среди других последствий отказа Киева от продления договора с «Газпромом» аналитики выделили: рост издержек на транспортировку газа для внутренних и внешних потребителей, необходимость оптимизации простаивающих газотранспортных мощностей, а также увеличение рисков военных ударов по газотранспортной инфраструктуре Украины.

Договор о транзите российского газа в страны Евросоюза между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекает в конце 2024 года. В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение. Европейские энергетические компании уверяют, что готовы к зиме без российского газа.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.