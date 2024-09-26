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Британия ввела новые санкции против России

Минфин: Британия внесла в санкционный список по России две компании и пять судов

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Kin Cheung/AP

Великобритания в очередной раз расширила санкционный список по России, внеся в него еще две компании и пять судов-газовозов. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

В санкционный список попали компании Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO, а также суда Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

10 сентября Великобритания ввела новые санкции против России, включив в обновленный перечень Воздушно-космические силы (ВКС) РФ. Также под санкции попали командование российской Военно-транспортной авиации, 924-й государственный центр беспилотной авиации и пять морских кораблей, которые якобы были замешаны в военной поддержке России.

10 сентября британское посольство в Москве назвало условия для снятия санкций с РФ. По словам представителя дипведомства, ограничения могут быть отменены «в случае установления их неэффективности» или при достижении целей внешней политики, для которых они были введены.

Ранее в США признали провал санкций против России.

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