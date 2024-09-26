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Бакальчук обвинил руководство Wildberries в плохом обращении c сотрудниками

Владислав Бакальчук обвинил руководство Wildberries в запугивании сотрудников

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, обвинил руководство компании в запугивании сотрудников. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале бизнесмена.

«Получаю тревожные новости от коллег, которые продолжают работать в офисах Wildberries. То, что происходит там последние несколько дней, собеседники называют одним словом: ужас», — пишет Бакальчук.

Предприниматель утверждает, что по указанию руководства по офисам Wildberries ходят люди и требуют подписать обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-за того, что якобы им угрожает опасность и нужна защита. В ответ на вопросы о том, что это за опасность, сотрудникам угрожают увольнением, рассказал Бакальчук.

По словам мужчины, руководство Wildberries создает атмосферу паники и запугивает работников, угрожает, что скоро «на WB опять нападут». При этом в офисах всех охранников якобы сняли с постов, но при этом личная охрана появилась у топ-менеджмента.

Ранее Бакальчук заявил, что он до сих пор жив и свободен благодаря Кадырову.

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