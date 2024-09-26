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В России предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

В Госдуме предложили возместить расходы на ЖКХ, если они выше 15% дохода семьи

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Госдуме предложили ввести компенсации трат на ЖКХ, если они превышают 15% от доходов семьи. Об этом пишет газета «Известия».

Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Они напомнили о рекордном росте задолженности населения по счетам за ЖКХ в 2023 году — сумма увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Долги увеличиваются в связи с ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов граждан.

«Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», — говорится в письме депутатов в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

В 2024 году россияне стали чаще жаловаться на завышенные платежи за ЖКУ. Число поданных за январь — сентябрь жалоб уже превысило значение за весь прошлый год.

Ранее ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей.

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