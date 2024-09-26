Мошенники стали красть деньги россиян через обновление банковских приложений

Граждан России стали чаще обворовывать через мошенничество с обновлением банковских приложений. Об этом пишет РБК со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.

Действуя по этой схеме, мошенники звонят своей жертве с просьбой установить «правильную» версию приложения банка. Они пугают граждан, заявляя, что без скорейшего обновления приложения банк заблокирует их карты и счета.

Если россиянин переходит по присланной преступниками ссылке, у его смартфона блокируется экран, а мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя.

По словам Чугунова, число звонков, при которых мошенники просят обновить приложение, за первую половину сентября выросло в шесть раз. Чтобы не попасться на удочку преступников, специалисты советуют с ними не разговаривать и просто положить трубку.

В сентябре в МВД сообщили, что количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, за последние пять лет выросло более чем вдвое, а ущерб от них превысил 116 млрд рублей. Согласно приведенным ведомством данным, доля киберпреступлений в общем массиве составляет порядка 40%.

Ранее россиянам предсказали крупную волну мошеннических атак.