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https://pg.gazeta.ru/search-local.shtml В Минэкономразвития оценили прогноз ОЭСР по росту ВВП России

Минэкономразвития: прогноз ОЭСР роста ВВП России уже не удивляет

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Maxim Shemetov/Reuters

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пересмотр прогнозов международных организаций относительно экономики РФ в сторону реалистичных цифр не удивляет.

Денисов добавил, что российская экономика продолжит устойчиво развиваться благодаря инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства, снятии транспортных ограничений, а также экспортного потенциала.

Накануне ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,7% с ранее ожидаемых 2,6%. В 2025 году оценка подъема валового внутреннего продукта (ВВП) также была пересмотрена и составила 1,1%, что выше предыдущего прогноза в 1%.

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