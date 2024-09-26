https://pg.gazeta.ru/search-local.shtml В Минэкономразвития оценили прогноз ОЭСР по росту ВВП России

Обновленные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики в 2024 году близки к официальному прогнозу Минэкономразвития, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пересмотр прогнозов международных организаций относительно экономики РФ в сторону реалистичных цифр не удивляет.

Денисов добавил, что российская экономика продолжит устойчиво развиваться благодаря инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства, снятии транспортных ограничений, а также экспортного потенциала.

Накануне ОЭСР повысила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,7% с ранее ожидаемых 2,6%. В 2025 году оценка подъема валового внутреннего продукта (ВВП) также была пересмотрена и составила 1,1%, что выше предыдущего прогноза в 1%.

До этого россиянам рассказали , что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает крупнейший кризис в своей истории.

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