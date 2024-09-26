Эксперт объяснил рост инфляционных ожиданий россиян

Россияне посещают магазины и от покупки к покупке видят рост цен. Поэтому у граждан укрепляется мнение о том, что увеличение стоимости товаров будет происходить и дальше такими темпами, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, комментируя рост инфляционных ожиданий населения.

«Инфляционные ожидания россиян снизились на годовом горизонте, но расширились на пятилетнем. Рост ключевой ставки (до 19%) и сигналы к тому, что жесткая денежно-кредитная политика будет длительный период времени, заставляют российских производителей закладывать эти факторы в цену товара. Если сберегательное поведение в рублях имеет однозначные тенденции к росту, то с потребительским поведением все намного сложнее», — сказал экономист.

По его словам, в целом по розничной торговле фиксируются признаки замедления потребительской активности, если сравнивать текущие изменения внутри года. Балынин пояснил, что розничная торговля за семь месяцев 2024 года показывает рост к аналогичному периоду прошлого года на 8,4% (а месяцев ранее это было 8,8%). Если исключить инфляцию, месяцем ранее реальный рост составлял 0,8%, а сейчас это только 0,3%, подчеркнул эксперт.

По данным Росстата, выросла доля респондентов, которые негативно оценивают изменения своего материального положения в течение следующего года (таких сейчас 17%).

Ранее ЦБ выпустил комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Согласно документу, в сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте снизилась до 12,5%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет возросла до 12,4%. Наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,4%.