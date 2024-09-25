Эксперт оценил долю россиян со сбережениями

Доля россиян, имеющих сбережения, останется на уровне 53,5-55% во втором полугодии 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Текущий уровень — 53,8% — это не самый большой показатель. Почти половина россиян по-прежнему сбережений не имеет, несмотря на быстро растущие зарплаты и доходы в 2023-2024 годах. Значит, рост реальных зарплат в годовом выражении на самом деле не обгоняет рост годовой инфляции. И, кроме того, зарплаты выросли не во всех регионах и далеко не во всех профессиях», — сказал Лобода.

По словам экономиста, доля сберегающих россиян уже несколько лет не показывает очень сильных колебаний.

По оценке эксперта, темпы роста зарплат в следующем году будут акими же, как и в 2024 году, а снижение инфляции в 2025 году до 4% выглядит очень призрачным. Рекордного роста доли сберегающих россиян не будет, пока инфляция продолжает расти и показатель наблюдаемой инфляции исчисляется в двузначных цифрах, заключил Лобода.

Но он подчеркнул, что повышение минимального размера оплаты труда россиян до 35 тыс. рублей в 2025 году, продолжение роста зарплат плюс очень высокие процентные ставки по вкладам могут стать основанием для увеличения числа россиян, которые впервые открыли вклады в банках или крупные депозиты в банках.

25 сентября ЦБ выпустил комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». По данным регулятора, доля граждан, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, возросла до 53,8%.

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