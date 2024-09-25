В Центробанке раскрыли влияние ослабления рубля на инфляцию

Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект. Такая информация содержится в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ.

«Участники отметили, что инфляция в 3-м квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России», — говорится в документе.

По данным Центробанка, в целом динамика курса отечественной валюты остается стабильной. Как отмечает регулятор, рубль вернулся к уровням мая текущего года после значительного укрепления в летние месяцы.

Из документа также следует, что в результате ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, усилилась сегментация рынка. В ЦБ подчеркнули, что в дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям, а также выравнивание курса рубля в разных сегментах рынка.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» дал прогноз, в рамках которого индикаторы Мосбиржи указывают на небольшое укрепление позиций российской валюты к доллару.

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