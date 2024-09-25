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Юрист рассказала россиянам о последствиях просрочки платежей по кредиту

Юрист Гукова: длительная просрочка может привести к судебному разбирательству

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Depositphotos

Длительная просрочка платежей по кредитам может привести к серьезным последствиям для заемщика. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на разъяснения основателя юркомпании «Консул» Ирины Гуковой.

Банк имеет право обратиться в суд, если клиент допускает просрочку более трех месяцев и не предоставляет объяснений. В этом случае кредитная организация может потребовать немедленно погасить всю задолженность.

Если заемщик не выполнит требование, банк вправе через судебных приставов арестовать его имущество стоимостью свыше 15%от размера долга для последующей реализации вырученных средств.

Кроме того, финансовая организация может инициировать процедуру банкротства должника.

«Если это невозможно, имущество переходит в распоряжение Росимущества, которое реализует его для погашения задолженности перед кредитором»,— уточнила Гукова.

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