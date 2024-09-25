МТС Exolve полностью обновил виртуальную АТС

МТС Exolve (дочерняя компания МТС) запустила новую версию виртуальной автоматической телефонной станции (ВАТС), сообщает пресс-служба компании.

Благодаря интеграции с решениями Telecom API в обновленной виртуальной АТС появились как новые, так и уникальные сервисы для управления омниканальными коммуникациями, среди которых обмен SMS-сообщениями, самостоятельная настройка выбора исходящего номера, интеграции с универсальными и отраслевыми CRM, подключение фиксированному IP и синтез речи в обработке входящих автоинформаторов.

Как отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин, такое масштабное обновление стало возможным благодаря переходу на единую технологическую платформу.

«Мы стремимся внедрять обновления, одновременно обеспечивая удобное, быстрое развертывание и масштабируемость нашей ВАТС, чтобы бизнес мог оставаться на связи с клиентами и повышать уровень сервиса», — сказал он.

Биккужин добавил, что виртуальная АТС позволяет подключать неограниченное количество абонентов без дополнительных затрат на оборудование.

Напомним, благодаря виртуальной АТС клиенты могут распределять входящие звонки, настраивать голосовое меню, переадресовывать звонки, заказывать обратный звонок и оценку качества, сохранять записи разговоров и многое другое.