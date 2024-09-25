В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники в половине случаев телефонного мошенничества маскируют вывод похищенных средств переводом через систему бесконтактной оплаты, установленную на смартфоне жертвы. Его слова на полях XXI Международного банковского форума передает РИА Новости.

Как утверждает Кузнецов, в 80% случаев мошенники выводят средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты и переводы между счетами человека, у которого были похищены деньги.

По оценкам Сбербанка, почти в половине случаев аферисты выводят украденные средства по следующей схеме: мошенники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит злоумышленникам.

Затем злоумышленники сообщают жертве данные карты и код подтверждения из СМС, после чего человек вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне. В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершенная владельцем мобильного устройства. Как отметил Кузнецов, чтобы «перекрыть кислород» злоумышленникам, нужно ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией.

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